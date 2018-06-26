المصريين الأحرار يستضيف متضرري إسكان مشروع 9000 ببورسعيد

استقبل حزب المصريين الأحرار ببورسعيد، عددا من متضرري مشروع الإسكان المعروف بمشروع ٩٠٠٠ ببورسعيد، وذلك بمقر الحزب بحضور أمين المحافظة محمد صفا، وجمال الباشا أمين التنظيم، وناقش اللقاء مطالب الشباب المتقدمين للمشروع وأسباب المشكلة ومقترحات لحلها.



وتحدث محمد عبده، أحد المتقدمين للمشروع عن الخطوات السابقة التصعيدية التي اتخذوها وأولها لقاء المحافظ ديسمبر الماضى وكافة الوعود لم تجد طريقا للنور.



وقال عبده، إن عدم اتخاذ خطوات جادة اصاب الجميع باليأس والإحباط وفقدان الثقة في كافة التصريحات، ولاسيما أن شروط التعاقد تنص على استلام الوحدات بعد عام ولم يتحقق ذلك بمرور عامين دفع خلالها المتقدمين ٢٥ الف جنيه على هيئة أقساط.



وكشف المتضرر أن الأرض لم يتم تخصيصها رسميًا ولم يتم البناء أو حتى وضع جدول زمني محدد للانتهاء من المشروع، وايضا تخصيص المحافظ لأرض مشروع جنوب بورسعيد شرق كلية التربية الرياضية ببورفؤاد، لم يتم الموافقة عليه من رئاسة الوزراء.



وعرض عبده الإشكاليات التي يعانيها المتقدمون للمشروع شرق بورسعيد والتي سبق الإعلان عن مقرها في منطقة بالوظة، على بعد ساعتين ونصف الساعة من مدينة بورفؤاد والمتوقف فيها البناء بتعليمات أجهزة بالدولة.



من جانبه قال محمد صفا أمين حزب المصريين الأحرار ببورسعيد، إن الحزب بابه مفتوح لاستقبال كافة المواطنين والطلبات، ولكنه ليس مكانًا لمحاسبة النواب او المقصرين، بينما يمد يد العون لتحقيق أحلام وحقوق المواطنين.



وأكد أمين الحزب ببورسعيد، أن هناك تحركا من الحزب بشأن موضوع الإسكان ببورسعيد، من خلال أكبر كتلة برلمانية للأحزاب بالبرلمان تتكاتف للتواصل مع الجهات التنفيذية المنوط بها المشكلة الإسكان لإيجاد حلول.



وتحدث "صفا" عن الخطوات المبدئية متمثلة في تحديد التخصيص من عدمه، ومعوقات البناء بالنسبة لمشروع جنوب بورسعيد، وبحث معوقات تخصيص أرض لإقامة مشروع شرق بورسعيد.



وشدد على أن الحزب وكتلته البرلمانية يتحركان من أجل حل المشكلة، والأمانة تفتح يديها من أجل التعاون مع نواب بورسعيد لخدمة المواطنين.



كما صرّح جمال الباشا أمين تنظيم الحزب ببورسعيد، بأن التركيز علي سرعة البناء وتحديد جدول زمني للانتهاء من المشروع من أهم الاولويات.