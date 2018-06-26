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حوادث

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بمركز بدر بسبب أولوية الرى

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:20 م
صورة أرشيفية - نقل
صورة أرشيفية - نقل مصابين
جمالات الدمنهورى
أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين عند مفارق التحرير بدائرة مركز بدر، بسبب الخلافات على أسبقية رى أراضيهم الزراعية وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير امن البحيرة، إخطارا من العقيد ايهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائى بمركز بدر يفيد بحدوث مشاجرة بمنطقة مفارق التحرير بدائرة المركز بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من: طرف أول: "على م ح" 53 سنة فلاح مصاب "جرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة" ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون وحجزه بها للعلاج، و"أحمد" 20 سنة عامل مصاب "جرح بالرأس"، إسلام.. (نجلى الأول) 33 سنة، مدرس ومقيمين بذات الناحية.

وطرف ثاني: "عبدالله ع ع" 22 سنة فلاح، و"إسماعيل" 33 سنة فلاح، و"تامر" .. (شقيقى الأول) 35 سنة سائق مصابان [جروح وكدمات] ومقيمين قرية عمر مكرم بدائرة المركز لخلافات على أسبقية ري أرضهم الزراعيه بذات الناحية.. قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما بالضرب (بالعصا) وإحداث الإصابات المشار إليها وتم نقل المصابين لمستشفى بدر المركزى وتم إسعافهم وعمل اللازم لهم وغادروها تحت الحراسة اللازمة.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بدر وبسؤال طرفى المشاجرة.. قرروا بمضمون ما تقدم.. وتحرر المحضر اللازم المركز.. وجار العرض على النيابة العام لمباشرة التحقيق.

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