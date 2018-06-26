جامعتا المنوفية والإسلامية بماليزيا توقعان مذكرة تفاهم

وقع الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الدكتورة زليخه قمر الدين مديرة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا فى مختلف مجالات التعاون الأكاديمى والبحثى والتبادل الطلابى.



جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولى العربى الآسيانى الثالث حول إعادة صياغة التعليم العالى الذى تنظمه الجامعة بحضور أمين عام إتحاد الجامعات العربية ومديرة الجامعة الإسلامية ورؤساء الجامعات العربية المشاركة في فعاليات المؤتمر.



وأضاف الخولى أن فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر بدأت منذ ساعات وشملت عدة جلسات عن قياس أداء الجامعات المتكامل وتصنيفها وعرض مقترح أداء متكامل للعالم الإسلامى، وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية في تعزيز الجامعات وعرض أوراق بحثية عن مؤشرات أداء الجامعات المفتاحية وأهمية مؤشرات الأداء في تطوير البرامج والخدمات للكليات، وجلسة عن الحوكمة والتخطيط الإسترتيجى ورؤية حول سياسة الابتكار في مجال التعليم العالى، ومحاضرة عن عالمية التعليم العالى والشراكات بين الجامعات العربية والآسيانية.



ويختتم اليوم الثانى بالجلسة الختامية وأهم التوصيات التى اتفق عليها المشاركون للمساهمة في تطوير وإعادة صياغة التعليم العالى.