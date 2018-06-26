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حوادث

مصرع سائق فى انقلاب سيارة بترعة النوبارية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:12 م
صورة أرشيفية - جثمان
صورة أرشيفية - جثمان
جمالات الدمنهورى
لقى سائق مصرعه غرقا بترعة النوبارية أمام كوبرى العبد بدائرة مركز حوش عيسى  إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالترعة المشار إليها وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من انتشال جثة ورفع السيارة من المجرى المائى وتم نقل الجثه لمشرحة للمستشفى العام.

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز  شرطة حوش عيسى بسقوط سيارة بترعة النوباريه أمام كوبرى العبد       دائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سياره ( ملاكى ) قيادة معوض  ع ع 39 سنة سائق ومقيم قرية الربعمائه  بدائرة المركز بطريق قرية عماره النوباريه ( فرعي ) المجاور للترعه أمام الكوبرى المشار إليه اختلت عجلة القياده بيد قائدها مما أدى لانحرافها وسقوطها بالترعة .. وغرق قائدها
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وتم إنتشال جثة قائد السياره ونقلها لمشرحة مستشفى حوش عيسى العام و تم رفع السياره من المجرى المائي ..وبسؤال شقيق المتوفى  ناجى 46 سنة عامل ومقيم بذات الناحيه  قرر بمضمون ماتقرروأضاف أن شقيقه المذكور كان بمفرده بالسيارة..وتحرر المحضر  اللازم  المركز  وجارى العرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.

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