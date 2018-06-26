رئيس جامعة الأزهر: مركز القلب يقدم خدمات بأسعار رمزية.. صور

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، المركز الدولي للقلب وجراحاته، في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لكافة مؤسسات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.



تحدث فضيلة رئيس الجامعة مع المترددين على المركز وقد أثنوا على القائمين على المركز والخدمات المقدمة لهم، وكذلك الأسعار الرمزية مقارنة بالمراكز الأخرى.



من جانبه أشاد فضيلة رئيس الجامعة بالخدمات التي يقدمها مركز القلب للجمهور.



كان فى استقبال فضيلته الدكتور على الأمين، مدير المركز، والذي أعلن عن قرب الانتهاء من افتتاح المرحلة الثانية بالمركز والتى تشتمل على حوالي ١٤ سرير رعاية مركزة.



وأشار إلى أن المركز يقدم خدمات طبية متميزة للمواطنين وبأسعار رمزية فى إطار رسالة الأزهر الشريف برعاية وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة.



جدير بالذكر أن فضيلة رئيس الجامعة والقيادات كانوا قد افتتحوا المرحلة الأولى من تجديدات مركز القلب في يناير الماضي، والتي اشتملت على تجهيز المركز بأحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية في العالم فى مجال أمراض القلب، إضافة إلى أحدث جهاز قسطرة في منطقة الشرق الأوسط.