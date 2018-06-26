مصرع فلاح صعقا بالكهرباء في قرية الكوم الأخضر

لقى فلاح مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بعمل وصلة كهربائية أعلى سطح منزله بقرية الكوم الأخضر بحوش عيسى وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى حوش عيسى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة حوش عيسى من المستشفى العام بوصول المدعو " سامى ز أ 35 سنة فلاح "ومقيم قرية الكوم الأخضر بدائرة المركز جثة هامدة "نتيجة صعق كهربائى".



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة .. أفاد بتقريره ( وجود كدمه بالرأس وآثار حروق من الدرجه الثانيه بالساق اليمنى نتيجة ماس كهربائى .. وسبب الوفاه هبوط حاد بالدوره الدمويه وتوقف بعضله القلب نتيجة صعق كهربائى والإصطدام بجسم صلب " سقوط من أعلى " ولا توجد شبهه جنائيه.



وبسؤال شقيقه توفيق 39 سنة عامل ومقيم بذات الناحيه قرر أنه أثناء قيام شقيقه المتوفى بعمل وصله كهربائيه أعلى سطح منزله ( الطابق الأول علوى ) بذات الناحيه صعقه التيار الكهربائي وسقط أرضًا وتوفى ولم يتهم أحد أو يشتبه فى وفاته جنائيًا.



وتحرر المحضر اللازم المركز وبالعرض على النيابه العامه قررت التصريح بالدفن بمعرفة أهليته.