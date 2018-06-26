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مؤمنة كامل: 27 فرعا لجمعية الهلال الأحمر بالمحافظات.. فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:22 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرض برنامج "صباح البلد" للإعلاميتين لميس سلامة، وداليا أيمن المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا عن جمعية الهلال الأحمر وتطوير دم البنك الذى تم بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وقالت مؤمنة كامل، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر، إن الجمعية تقوم بتنظيم برامج تدريبية لكل المتطوعين للعمل بالهلال الأحمر.

وأضافت مؤمنة كامل، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر، أنه يوجد 27 فرعا لجمعية الهلال الأحمر فى جميع محافظات مصر، لافتًة إلى أن جمعية الهلال الأحمر تقوم بحملات توعوية فى جميع المحافظات بالتعاون مع عدد من الوزارات.

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