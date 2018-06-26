برازيلي يتهم الفيفا بالاحتيال وسرقة اختراعه

اتهم برازيلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسرقة فكرته حول رش متطور لتحديد الركلات الحرة بكأس العالم، وقال: "تركت معدمًا ومكدس بالديون، وكان علي العمل كمزارع للبقاء على قيد الحياة، بعد تراجع الفيفا عن عقد صفقة قيمتها عدة ملايين معي وسرقت فكرتي".



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كان المخترع البرازيلي هاين ألليماني، اخترع رغوة تحافظ على جدار المدافعين على بعد 10 ياردات ويختفي بعد 60 ثانية، والتي ظهرت لأول مرة في كأس العالم الأخيرة في البرازيل عام 2014 وأثبتت نجاحًا كبيرًا.



وأصبح هذا الرش منذ ذلك الحين يستخدم بشكل أساسي في كرة القدم، بعد اعتماده من قبل أكبر بطولات الدوري في العالم، بما في ذلك الدوري الممتاز، وحيث يستخدمه الحكام خلال بطولة كأس العالم هذا العام في روسيا.



وكان تم الاعتراف به باعتباره مخترع الرذاذ، ومنذ أربع سنوات كان هاي، البالغ من العمر 47 عاما، يقيم مع رؤساء الفيفا في فندق Copacabana Palace الحصري في ريو دي جانيرو، وكان محبوب من قبل أكبر الأسماء في كرة القدم، بما في ذلك مدرب البرازيل بيليه والبرازيلي فيليبي سكولاري.



وكان على وشك أن يصبح مليونيرا بعد أن قال إن الهيئة العالمية لكرة القدم عرضت عليه شراء الرش بـ30 مليون جنيه إسترليني، بعد نجاحها الرائع في كأس العالم في البرازيل.



لكن بعد بضعة أشهر، ادعى ألامليجان أن الفيفا ببساطة "تظاهرت بأنهم لم يسمعوا عنه أبدًا"، ثم بدأوا في ترخيص شركات أخرى لتصنيع نسخ "مسروقة" من الرذاذ، والتي يمتلك هاين فيها البراءة العالمية المسجلة الوحيدة.



وقال المخترع، الذي أمضى 15 عامًا وأنفق أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني من ماله الخاص في تطوير واختبار الرش، إن "خيانة" الفيفا جعلته مفلسًا عاطل عن العمل، وادعى أنه في حين كان يقاضيهم في المحاكم، وقع في دوامة من الديون.