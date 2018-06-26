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أخبار العالم

وول ستريت جورنال: تظاهرات طهران تشكل تحديا جديدا أمام النظام

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:24 م
صدى البلد
أ.ش.أ
سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على خروج المئات في العاصمة الإيرانية "طهران" يوم أمس، الاثنين، في تظاهرات حاشدة احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، وذلك بالتزامن مع اعادة فرض العقوبات الأمريكية من جديد.

ورأت الصحيفة – في تعليق لها بثته على موقعها الإلكتروني اليوم، الثلاثاء - أن هذه التظاهرات تشكل تحديا جديدا أمام حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهي تأتي بعد أشهر قليلة من مظاهرات واسعة النطاق انطلقت في أنحاء متفرقة من إيران، وعلى أثرها كافحت الحكومة لمعالجة التضخم المستمر وتضاعف نسبة البطالة.

وقالت إن الريال الإيراني تراجع بشكل حاد أمام الدولار الامريكي خلال الأشهر الأخيرة بسبب المخاوف الاقتصادية التي تفاقمت بسبب خروج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وقرارها باعادة فرض العقوبات من جديد على طهران، وتسبب تراجع العملة وتذبذبها بشكل حاد في زيادة تكلفة الواردات وتعطيل حركة التجارة.

وأوضحت أنه بينما بدت معظم المظاهرات الأخيرة ضد طريقة تعامل حكومة روحاني مع الأوضاع الاقتصادية، أظهرت بعض لقطات الفيديو الأخرى قيام متظاهرين برفع شعارات سياسية ضد القائد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، وتحمل بعض هذه اللافتات شعارات مثل "الموت للأسعار المرتفعة" و"العدو الحقيقي موجود هنا، وليس الولايات المتحدة" و"اخرجوا من سوريا واهتموا بنا".

وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح حتى الآن الجهة التي قادت هذه التظاهرات أو حتى مدى انتشارها نظرا لمحدودية التغطية الإعلامية القادمة من وسائل الإعلام الإيرانية وكثرة القيود على دخول الإعلام الأجنبي، غير أنها أوضحت أن المظاهرات تشبه الاحتجاجات التي اندلعت في إيران مطلع هذا العام، وهي الأكبر منذ احتجاجات 2009 التي سميت احتجاجات الحركة الخضراء.

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