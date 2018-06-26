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أخبار العالم

سائقو قطارات أنفاق في لندن يعتزمون الإضراب عن العمل

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:20 م
صدى البلد
أ.ش.أ
أعلن أعضاء اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن إضراب سائقي قطارات أنفاق بلندن، عن العمل الشهر المقبل احتجاجا على ظروف العمل ونقص العمالة، علما بأن ذلك يتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة البريطانية.

وقال أعضاء الاتحاد إنهم سيضربون عن العمل على خط (بيكاديلي) اعتبارا من الساعة التاسعة مساء يوم 11 يوليو المقبل، حتى الساعة الواحدة صباحا يوم 14 يوليو، حيث يزور ترامب بريطانيا يوم 13 يوليو.

ويستخدم نحو نصف مليون راكب يوميا خط "بيكاديللي" الذي يربط وسط لندن بمطار هيثرو، واتهم الاتحاد هيئة مترو لندن بعدم استخدام ما يكفي من السائقين، إضافة إلى وجود مشكلات مستمرة مع القطارات التي تحتاج إلى صيانة وتحديث.
وقال السكرتير العام للاتحاد ميك كاش" كانت هناك مشكلات متكررة على خط بيكاديللي تعود إلى عدة سنوات؛ ما أدى إلى نزاعات متكررة..لهذا لم يكن لدينا خيار سوى إعلان مواعيد الإضراب".

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