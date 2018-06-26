ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

المصارع سامي حمدي يتأهل لنهائي وزن 74 كجم بألعاب البحر المتوسط

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:20 م
صدى البلد
أ.ش.أ
تأهل المصارع المصري سامي حمدي إلى نهائي وزن -74 كجم، ضمن منافسات المصارعة الحرة، في دورة ألعاب البحر المتوسط التي تستضيفها مدينة تراجونا الإسبانية.

وجاء تأهل حمدي بعد فوزه علي بطلي مقدونيا والجزائر.
وتشارك مصر في النسخة الـ18 من البطولة ببعثة مكونة من 170 لاعبا ولاعبة، طبقا للجنة الأولمبية المصرية، ويرأس البعثة هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، كما تضم البعثة العميد يحيى دعبس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي، والدكتور محمد محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال في منصب نائب رئيس البعثة.

ترشيحاتنا

الوزراء: إجازة ٣٠ يونيو لا تسري على جميع أعمال الامتحانات

الرقابة الإدارية تضرب حيتان الفساد فى الدولة.. ضبط رئيس حى الدقى متلبسا برشوة ربع مليون جنيه.. المتهم اتفق مع شركة مقاولات على تملك شقة بالمهندسين بمليونى جنيه مقابل التغاضي عن مخالفات عقار

برازيلي يتهم الفيفا بالاحتيال وسرقة اختراعه

حسن شحاتة وعزمي مجاهد يشاركان في جنازة عبد الرحيم محمد.. صور

6 حقائق لا تفوتك عن مشوار هيكتور كوبر مع الفراعنة

بابا مجرم.. مذبحة الرحاب وسم السحور وخنق أحفاد الفنان المرسي أبو العباس

إسرائيل تعرض على حماس ميناء مع قبرص مقابل صفقة الأسرى

الكشف عن كرة جديدة لمراحل الإقصاء بكأس العالم روسيا 2018

رضا عبدالعال: منتخب مصر دفع ثمن مجاملات كوبر

اليوم.. عودة بعثة منتخب مصر من روسيا

بعد طلاقها.. تعرف على عدد زيجات رانيا يوسف

شاهد.. حريق ضخم في أحد أبراج دبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول طائرة منتخب مصر لمطار القاهرة عائدة من روسيا.. صور

وزير الشباب ونجوم الرياضة يشاركون فى جنازة عبد الرحيم محمد .. صور

الكشف عن كرة جديدة لمراحل الإقصاء بكأس العالم روسيا 2018

الخطيب وربيع ياسين يشاركان في جنازة عبد الرحيم محمد.. صور

حسن شحاتة وعزمي مجاهد يشاركان في جنازة عبد الرحيم محمد.. صور

فيديو

شاهد..صلاة الجنازة على نجم الزمالك السابق عبد الرحيم محمد
الحسيني: نقل الوزارات للعاصمة الإدارية تدريجيا في يونيو المقبل
الحسيني: معدلات تنفيذ الإنشاءات بالعاصمة الإدارية غير مسبوقة
غادة والي: انخفاض مشاهد التدخين بدراما رمضان إلى 6%.. فيديو
المسماري: تسليم حقول الهلال للمؤسسة الوطنية للنفط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟