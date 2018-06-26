المصارع سامي حمدي يتأهل لنهائي وزن 74 كجم بألعاب البحر المتوسط

تأهل المصارع المصري سامي حمدي إلى نهائي وزن -74 كجم، ضمن منافسات المصارعة الحرة، في دورة ألعاب البحر المتوسط التي تستضيفها مدينة تراجونا الإسبانية.



وجاء تأهل حمدي بعد فوزه علي بطلي مقدونيا والجزائر.

وتشارك مصر في النسخة الـ18 من البطولة ببعثة مكونة من 170 لاعبا ولاعبة، طبقا للجنة الأولمبية المصرية، ويرأس البعثة هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، كما تضم البعثة العميد يحيى دعبس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي، والدكتور محمد محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال في منصب نائب رئيس البعثة.