روسيا تستعد لمواجهة زيادة صلاحيات حظر الأسلحة الكيميائية

قال جورجى كالامانوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، كبير المفاوضين الروس في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن بلاده مستعدة للتصدي لمبادرة بريطانية خاصة بتوسيع اختصاصات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال مؤتمر استثنائي للدول الأعضاء في المنظمة في لاهاي.



وأضاف كالامانوف، لوكالة أنباء /تاس/ الروسية، أنه يعتقد أن مناقشة جادة ستجرى بشأن الحل المقترح من جانب بريطانيا، وأنه يتوقع تقديم مسودة قرارات أخرى في هذا الشأن.



وكانت روسيا قالت، في وقت سابق، إنها تستعد لتقديم مشروعها الخاص بإصلاح اختصاص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

من جانبها، قامت بريطانيا بتقديم مشروعها الخاص بهذا الأمر في أوائل شهر يونيو الجاري، وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن لندن اقترحت زيادة سلطات المنظمة حتى يتسنى لها تحميل المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا المسؤولية.