كلمة عادية لـ أصالة تقترب من 200 ألف مشاهدة ..فيديو

طرحت منذ يومين النجمة أصالة أغنية "كلمة عادية" عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتقترب الأغنية من الـ200 ألف مشاهدة.





والأغنية من كلمات وألحان يوم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتأليف وتريات سعيد كمال.



وكان آخر ألبومات أصالة بعنوان "مهتمة بالتفاصيل" الذي تم طرحه العام الماضي وتضمن 13 أغنية هم "أنا بتخان"، "كل ما تفتكره"، "هايقولك"، "مين فينا"، "شو بدك"، "يوم الرحيل"، "مهتمة بالتفاصيل"، "يا عالم"، "رجع الفرح"، "كام مرة"، "كفاية كلمة" "قاصد إيه" "صندوق صغير".