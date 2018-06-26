رئيس الوزراء العراقي: داعش مشروع هدام وتخريبي للأمة

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، إن عصابات (داعش) مشروع هدام وتخريبي للأمة، محذرا من المرجفين الذين يثيرون الشائعات ويضخمون من أعمال العدو.



وأضاف العبادي - في كلمته خلال المؤتمر الدولي للوسطية والاعتدال في بغداد حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية "إن الوحدة بين أبناء بلدنا قهرت الإرهاب والتنظيم الإرهابي وجمعت الناس بمختلف أطيافهم وحققوا الانتصار".



وتابع يقول إن الإرهابيين الذين هم أكبر خطر على الإسلام أرادوا حرف الدين الإسلامي عن منهجه الوسطي "ولكن بوحدتنا انتصرنا عليهم"، مؤكدا إعادة بناء كل ما دمره الإرهاب، وخاصة بناء الإنسان، وإنهاء المأساة التي يعاني منها الشعب العراقي.



كان العبادي قد دعا، في وقت سابق، وسائل الإعلام إلى لعب دور وطني للقضاء على الشائعات السوداء، مشددا على ضرورة تحفيز المقاتلين لهزيمة العدو والقضاء عليه بشكل كامل.