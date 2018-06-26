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حوادث

إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة بالوادى الجديد

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:16 م
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث تصادم
منصور ابو العلمين
أصيب 10 أشخاص منذ قليل فى انقلاب ميكروباص أجرة بطريق شرق العوينات الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص أجرة بطريق شرق العوينات الداخلة وإصابة 10 أشخاص من العاملين بالشركات الزراعية، وجميعهم من محافظة سوهاج.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجار نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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