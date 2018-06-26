إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة بالوادى الجديد

أصيب 10 أشخاص منذ قليل فى انقلاب ميكروباص أجرة بطريق شرق العوينات الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص أجرة بطريق شرق العوينات الداخلة وإصابة 10 أشخاص من العاملين بالشركات الزراعية، وجميعهم من محافظة سوهاج.



وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجار نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

