وزير التعليم: سنستبدل الكتب الورقية بأخرى رقمية.. قريبًا

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن بنك المعرفة مشروع قومي بُذل فيه مجهود كبير، وهو أداة هامة لترويج العلوم والتعليم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى نشر محتوى علمي كبير باللغة العربية.



وقال شوقي، خلال فعاليات اليوم الأول لمؤتمر المؤتمر الدولى الرابع للتعلم الإلكتروني حول "تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، إن تطوير التعليم والتحول إلي تكنولوجيا التعليم ، تلقى مساندة رهيبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وبالنسبة لبنك المعرفة، قال الوزير: "إن بنك المعرفة يحتوي على مقالات في العلوم بلغة مبسطة؛ لتحفيز الطلاب"، مؤكدا أنه يختلف عن بحوث الإنترنت اﻷخرى؛ فالمصادر الموجودة به مصادر موثوق بها ولها مصداقية، حيث تمت مراجعتها مراجعة علمية دقيقة".



وأضاف: "نرغب فى وضع هذه الثروة فى يد كل طفل مصري، ونستهدف من خلال بنك المعرفة وصول القارئ لمعلومات عن العلوم، وتحبيب الأطفال فى الثقافة العلمية؛ تحقيقًا لرؤية رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري على التفكير والبحث والإبداع".



ولفت شوقي إلى أنه تم الاتفاق مع أكبر دور نشر على تزويد بنك المعرفة بالمحتوى العلمي اللازم، لفتح مجال البحث العلمي للطلاب، وجعل بنك المعرفة منصة للتعليم الإلكترونى.



وأكد الوزير أن الوزارة تسير فى اتجاه تحويل الكتب الورقية إلى النظام الرقمي قريبًا.



وكان المؤتمر الدولى الرابع للتعلم الإلكتروني حول "تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في مجتمع المعرفة: استراتيجيات وتطبيقات إبداعية"، انطلق منذ قليل، والذي يقام فى الفترة من 26-28 يونيو 2018، تحت رعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني – الأهلية- بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتدريب والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، والمهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق ورئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والدكتور ياسر دكروري، رئيس الجامعة، والدكتور سامي نصار، المقرر العام للمؤتمر، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.



ويشهد المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، أكبر تجمع عربي ودولي للمهتمين برسم السياسات التعليمية بمصر والشرق الأوسط لاستطلاع التجارب العالمية لتعميم مدارس STEM – تدريس العلوم والرياضيات والتكنولوجيا الحديثة - ونظرا لما يمثله هذا النوع من التعليم من تطوير لقدرات طلاب التعليم قبل الجامعى وتنمية مهارات التفكير العليا لديهم من تحليل ونقد وإبداع.