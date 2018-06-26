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حوادث

حبس رئيس حي الدقي ومقاولين ومحامٍ بتهمة الرشوة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:05 م
المتهم رئيس حى الدقى
المتهم رئيس حى الدقى
مني حسين - أحمد مهدي
أمرت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة الكلية بحبس رئيس حي الدقي ومقاولين اثنين ومحامٍ، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، فى واقعة اتهام رئيس الحي بتلقى رشوة مالية قدرها 250 ألف جنيه مقابل التغاضى عن إنفاذ القانون حيال المخالفات البنائية لعقار، بالإضافة إلى وحدة سكنية كائنة بشارع البطل أحمد عبد العزيز قيمتها حوالي مليونى جنيه من مالكى العقار بوساطة أحد المحامين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تقاضي وتقديم رشوة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس حى الدقى، وصاحبى شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة، وذلك لطلب وتقاضي رئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه رشوة، بالإضافة إلى وحدة سكنية كائنة بشارع البطل أحمد عبد العزيز قيمتها حوالي مليونى جنيه من مالكى العقار بوساطة أحد المحامين، وذلك مقابل تغاضي رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتي تستوجب إزالتها والتى تحقق أرباحا بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد على 10 ملايين جنيه.

وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

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