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كأس العالم

الزمالك يوقع عقوبة مالية مضاعفة على أشيمبونج

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:18 م
أشيمبونج
أشيمبونج
ملك موسى
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، توقيع غرامة مالية مضاعفة على الغاني أشيمبونج، مهاجم الفريق، بخلاف المنصوص عليها في لائحة الفريق.

يأتي قرار مضاعفة العقوبة على اللاعب بسبب انقطاعه عن التدريبات خلال الفترة الماضية رغم انتهاء إعارته لبتروجت.

وكان نادي الزمالك أرسل إنذارا للغاني بنيامين أشيمبونج بسبب عدم انتظامه في تدريبات الفريق الأبيض في الفترة الحالية، وكانت إعارة اللاعب لنادي بتروجت انتهت بنهاية الموسم المنقضي، بعدما رحل عن الفريق الأبيض في يناير الماضي للنادي البترولي على سبيل الإعارة.

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