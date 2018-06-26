ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

غادة والى تقرر تشكيل لجنة لفحص أعمال مستشفى 57357

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:06 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
أصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قرارا وزاريا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفي 57357 لسرطان الاطفال برئاسة المستشار القانوني للوزارة وعضوية ممثلين عن اداره العلاج الحر بوزارة الصحة و استاذ متخصص في اداره المستشفيات و استاذ في اورام الاطفال و ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعن هيئه الرقابه الإدارية .

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى ، أن الوزارة تقوم بمراجعة كل أوجه انفاق الجمعيات بشكل دوري وفقا للقانون وان الميزانيات تراجع فور اعتمادها من جميع المديريات ومن الاداره المركزية الا انه تقديرا لما أثير في وسائل الاعلام تم تشكيل لجنة لفحص اعمال مؤسسة مستشفى 57357 .

وأضافت " والى " ان من ضمن اختصاصات اللجنة واهمها الاطلاع علي محاضر مجلس الامناء والميزانيات للعام المالي الحالي والخمس اعوام السابقه والاطلاع علي جميع السجلات وفحصها من النواحي الإدارية والفنية والمالية ومراجعه المصروفات والايرادات للتحقق من مطابقتها لاحكام القانون .

كما ستقوم اللجنة ايضا بالتحقق من اوجه صرف اموال المؤسسة من تبرعات وهبات ومنح وغيرها من المصادر المرخص لها بها ومتابعة ومطابقه انشطة المؤسسة مع لائحه نظامها الاساسي ومراجعة اللائحة الداخلية لها ،كما ستراجع اللجنه كافه التعاقدات للتأكد من سلامة الاجراءات ،كما سيشمل عمل اللجنة مراجعه الخدمة الطبيه المقدمه للمرضي والنظر في مجمل الشكاوي المتداوله في وسائل الاعلام لتكون مهمتها اجلاء الحقائق للرأي العام .وقد بدأ منذ عده ايام الاعداد لعمل اللجنة و توزيع المهام والادوار لاتمام مهمتها في اسرع وقت دون ان تتأثر الخدمات المقدمه للمرضي.

موضوعات متعلقة

الرقابة الإدارية تتفقد مؤسسة البنات بدمياط.. صور

وزارة التضامن تشكل لجنة لفحص شكوى بدار المواساة للرعاية

"التضامن": زيارات مفاجئة من اللجنة العليا للضبطية القضائية لدور رعاية الأطفال

غادة والي: برنامج التغذية المدرسية يستهدف أكثر من 10 ملايين تلميذ وتوصيات لضمان الجودة

بروتوكول بين التضامن والأعلى للإعلام لمحاربة الترويج للمخدرات.. ونواب البرلمان يشيدون به متوقعين نجاحه.. و«نائب»: علينا ترويج الصورة المضادة للإدمان

"التضامن": إجراءات قانونية صارمة ضد أسرة تدعي كفالتها 7 أطفال بالشرقية

ترشيحاتنا

المصري للشوالي: فوزي شارك في مونديال 1934 ممثلا لنادينا

شاهد..صلاة الجنازة على نجم الزمالك السابق عبد الرحيم محمد

الكشف عن كرة جديدة لمراحل الإقصاء بكأس العالم روسيا 2018

فرج عامر: كوبر جاي يدرب المنتخب علشان يأكل عيش

علقة حريمي لمراهق بريطاني داخل محطة مترو.. فيديو

أول تعليق من محافظة الجيزة على رشوة رئيس حي الدقي

بعثة المنتخب السعودي تصل إلى الرياض

فرج عامر يشن هجوما ناريا على هيكتور كوبر

وصول طائرة منتخب مصر لمطار القاهرة عائدة من روسيا.. صور

أحمد أيوب يكشف عن كواليس رحيله عن النادى الأهلي

احتفالات غير مسبوقة للصحف السعودية بعد الفوز على مصر

مدرب ألمانيا يستقر على إشراك نيكولاس سولي في مباراة كوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول طائرة منتخب مصر لمطار القاهرة عائدة من روسيا.. صور

وزير الشباب ونجوم الرياضة يشاركون فى جنازة عبد الرحيم محمد .. صور

الكشف عن كرة جديدة لمراحل الإقصاء بكأس العالم روسيا 2018

الخطيب وربيع ياسين يشاركان في جنازة عبد الرحيم محمد.. صور

حسن شحاتة وعزمي مجاهد يشاركان في جنازة عبد الرحيم محمد.. صور

فيديو

شاهد..صلاة الجنازة على نجم الزمالك السابق عبد الرحيم محمد
الحسيني: نقل الوزارات للعاصمة الإدارية تدريجيا في يونيو المقبل
الحسيني: معدلات تنفيذ الإنشاءات بالعاصمة الإدارية غير مسبوقة
غادة والي: انخفاض مشاهد التدخين بدراما رمضان إلى 6%.. فيديو
المسماري: تسليم حقول الهلال للمؤسسة الوطنية للنفط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟