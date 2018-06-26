غادة والى تقرر تشكيل لجنة لفحص أعمال مستشفى 57357

أصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قرارا وزاريا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفي 57357 لسرطان الاطفال برئاسة المستشار القانوني للوزارة وعضوية ممثلين عن اداره العلاج الحر بوزارة الصحة و استاذ متخصص في اداره المستشفيات و استاذ في اورام الاطفال و ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعن هيئه الرقابه الإدارية .



وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى ، أن الوزارة تقوم بمراجعة كل أوجه انفاق الجمعيات بشكل دوري وفقا للقانون وان الميزانيات تراجع فور اعتمادها من جميع المديريات ومن الاداره المركزية الا انه تقديرا لما أثير في وسائل الاعلام تم تشكيل لجنة لفحص اعمال مؤسسة مستشفى 57357 .



وأضافت " والى " ان من ضمن اختصاصات اللجنة واهمها الاطلاع علي محاضر مجلس الامناء والميزانيات للعام المالي الحالي والخمس اعوام السابقه والاطلاع علي جميع السجلات وفحصها من النواحي الإدارية والفنية والمالية ومراجعه المصروفات والايرادات للتحقق من مطابقتها لاحكام القانون .



كما ستقوم اللجنة ايضا بالتحقق من اوجه صرف اموال المؤسسة من تبرعات وهبات ومنح وغيرها من المصادر المرخص لها بها ومتابعة ومطابقه انشطة المؤسسة مع لائحه نظامها الاساسي ومراجعة اللائحة الداخلية لها ،كما ستراجع اللجنه كافه التعاقدات للتأكد من سلامة الاجراءات ،كما سيشمل عمل اللجنة مراجعه الخدمة الطبيه المقدمه للمرضي والنظر في مجمل الشكاوي المتداوله في وسائل الاعلام لتكون مهمتها اجلاء الحقائق للرأي العام .وقد بدأ منذ عده ايام الاعداد لعمل اللجنة و توزيع المهام والادوار لاتمام مهمتها في اسرع وقت دون ان تتأثر الخدمات المقدمه للمرضي.

