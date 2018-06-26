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ديني

نصيحة مستشار المفتي للاستمرار في الطاعة بعد رمضان .. فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:07 م
صدى البلد
عمرو مصطفى
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أن أداء الطاعة بحب شيء أساسي للاستمرار في نفس الطاعة لما بعد رمضان، حيث يشعر الشخص بلذة هذا الحب فيقرر الاستمرار، أما إذا كانت الطاعة لمجرد الطاعة فقط وبدون حب فلن يستطيع الاستمرار على ذلك بعد رمضان.

وأضاف عاشور خلال لقائه وبرنامج " أحوالنا " المذاع على قناة الناس قائلا: أنصح الجميع ان يستمر على صلاة ركعتين قيام ليل تشبها بما كان يفعل في رمضان بعد صلاة العشاء من تراويح و تهجد قبل صلاة الفجر على أن يؤديهما بحب واستمتاع ويعقبها صلاة الوتر ، فستشعر بروحانيات شهر رمضان وسوف تستمر عليهما طوال العام وإن استطاع ان يزد عن ركعتين فليزد وثوابه أعظم .

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