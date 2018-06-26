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حوادث

ضبط 10 أطنان مخلل فاسد في مصنع بدون ترخيص بدمنهور

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:14 م
صورة أرشيفية - مخلل
صورة أرشيفية - مخلل فاسد
جمالات الدمنهورى
نفذت إدارة تموين مركز دمنهور برئاسة المحاسب محمد عابدين خلال حملة للرقابة على الأسواق ومصانع بير السلم لضباط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي تحت إشراف المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وبحسب بيان، اليوم الثلاثاء، أسفرت الحملة عن ضبط "عامر  م ع - 41 سنة" صاحب مصنع مخلل (بدون ترخيص) كائن عزبة الوكيل بمركز دمنهور، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وضُبط  بحوزته كميه ( 10 ) طن مخللات مختلفة الأنواع وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، و"إبراهيم  أ ط  42 سنة" صاحب محل سوبر ماركت كائن قرية زاوية غزال بمركز دمنهور لحيازته وعرضه للبيع كميه ( 606 ) عبوة مواد غذائيه مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية.

وجرى التحفظ على الكميات التى ضبطت ومصادرتها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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