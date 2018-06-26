ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تركيا تأمر باعتقال 132 شخصا لهم صلة بجولن

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:17 م
عبداله جولن
عبداله جولن
أ.ش.أ
أفادت وسائل إعلام رسمية في تركيا اليوم الثلاثاء بأن السلطات أمرت باعتقال 132 شخصا في عمليات تستهدف مؤيدين لرجل الدين فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن هذه الوسائل قولها : إن السلطات أمرت باعتقال 30 شخصا من حرس السواحل والبحرية التركية لصلتهم بشبكة جولن بينما أمرت باعتقال 102 آخرين بينهم جنود وأفراد أمن خلال سلسلة من العمليات تم شنها في 23 إقليما.
يشار إلى أنه منذ محاولة الانقلاب ، تقوم السلطات التركية بالإعلان بشكل منتظم عن اعتقالات لمن يتردد أنهم من أنصار جولن الذي ينفي من جانبه أية صلة له بمحاولة الانقلاب التي راح ضحيتها 250 شخصا.

وقد اعتقلت تركيا 160 ألف شخص وسرحت نفس العدد تقريبا من الموظفين الحكوميين منذ محاولة الانقلاب، وذلك وفقا لبيانات مكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في شهر مارس الماضي.

ترشيحاتنا

فرج عامر يشن هجوما ناريا على هيكتور كوبر

فيديو جراف.. أبطال مصر فى دورة العاب البحر المتوسط

أمين الفتوى يحذر الفتيات من 5 أنواع من البنطلونات.. فيديو

هذا ما قاله الأمير بن سلمان عقب فوز أردوغان

المصري للشوالي: فوزي شارك في مونديال 1934 ممثلا لنادينا

كأس العالم 2018 ..مواجهة نارية بين الأرجنتين ونيجيريا اليوم

الأرجنتين تواجه نيجيريا تحت شعار لا بديل عن الفوز

بابا مجرم.. مذبحة الرحاب وسم السحور وخنق أحفاد الفنان المرسي أبو العباس

بعد طلاقها.. تعرف على عدد زيجات رانيا يوسف

النقض تؤيد الإعدام والمشدد لمتهمي خلية بني سويف

الحسيني: نقل الوزارات للعاصمة الإدارية تدريجيا في يونيو المقبل

ضربة جزاء رونالدو الضائعة تتصدر الصحف الإيطالية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول طائرة منتخب مصر لمطار القاهرة عائدة من روسيا.. صور

وزير الشباب ونجوم الرياضة يشاركون فى جنازة عبد الرحيم محمد .. صور

الكشف عن كرة جديدة لمراحل الإقصاء بكأس العالم روسيا 2018

الخطيب وربيع ياسين يشاركان في جنازة عبد الرحيم محمد.. صور

حسن شحاتة وعزمي مجاهد يشاركان في جنازة عبد الرحيم محمد.. صور

فيديو

شاهد..صلاة الجنازة على نجم الزمالك السابق عبد الرحيم محمد
الحسيني: نقل الوزارات للعاصمة الإدارية تدريجيا في يونيو المقبل
الحسيني: معدلات تنفيذ الإنشاءات بالعاصمة الإدارية غير مسبوقة
غادة والي: انخفاض مشاهد التدخين بدراما رمضان إلى 6%.. فيديو
المسماري: تسليم حقول الهلال للمؤسسة الوطنية للنفط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟