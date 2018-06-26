تركيا تأمر باعتقال 132 شخصا لهم صلة بجولن

أفادت وسائل إعلام رسمية في تركيا اليوم الثلاثاء بأن السلطات أمرت باعتقال 132 شخصا في عمليات تستهدف مؤيدين لرجل الدين فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.



ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن هذه الوسائل قولها : إن السلطات أمرت باعتقال 30 شخصا من حرس السواحل والبحرية التركية لصلتهم بشبكة جولن بينما أمرت باعتقال 102 آخرين بينهم جنود وأفراد أمن خلال سلسلة من العمليات تم شنها في 23 إقليما.

يشار إلى أنه منذ محاولة الانقلاب ، تقوم السلطات التركية بالإعلان بشكل منتظم عن اعتقالات لمن يتردد أنهم من أنصار جولن الذي ينفي من جانبه أية صلة له بمحاولة الانقلاب التي راح ضحيتها 250 شخصا.



وقد اعتقلت تركيا 160 ألف شخص وسرحت نفس العدد تقريبا من الموظفين الحكوميين منذ محاولة الانقلاب، وذلك وفقا لبيانات مكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في شهر مارس الماضي.