غلق 35 مخبزا بلديا بالجيزة لإدارتها بدون ترخيص

أصدر اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، قرارًا بغلق 35 مخبزا بلديا يعمل بدون ترخيص ويعتمد فى تشغيله على تجميع الدقيق البلدى المدعم ولحين توفيق أوضاعها.



وقال الدالي إن القرار جاء وفقًا لمذكرة من وكيل أول الوزارة مدير مديرية التموين بالجيزة، مشيرًا إلى أن المخابز التى صدر القرار بغلقها شملت 8 مخابز بحى بولاق الدكرور و4 مخابز بحى الوراق ومخبزين بالهرم و3 مخابز بمدينة الحوامدية و4 مخابز بأطفيح و13 مخبزا بأوسيم ومخبز بشمال الجيزة.



وأضاف أن مديرية ومباحث التموين تكثف حملاتها اليومية على المخابز لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أى مخبز مخالف.



وأوضح محافظ الجيزة أن المحافظة تضع على رأس اولوياتها حل مشكلات المواطنين المتعلقة بالمنظومة التموينية لما لها من أهمية تمس الحياه اليومية للمواطنين.



وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمدن المختصة ومديرية ومباحث التموين بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة تجاه المخابز المخالفة لضمان عدم إعادة فتحها إلا بعد تقنين أوضاعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات التى تقوم بها المحافظة تجاه المنشآت المخالفة للقوانين.

