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أخبار العالم

قرقاش: التحالف العربي تعامل بمسؤولية وعقلانية في تأمين الحدود

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:19 م
وزير الدولة للشؤون
وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش
أ.ش.أ
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن التحالف العربي قد تعامل بمسؤولية وعقلانية في تأمين الحديدة بطريقة سلمية، قائلا "تحقيق أهدافنا أمر أساسي لإنهاء الحرب في اليمن".

وأضاف قرقاش - في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن تأمين الحديدة مهمة أساسية من أجل تحقيق نتائج سياسية، بدلا من استمرار عقلية الحلول الصفرية والتربح من اقتصاد الحرب.
وأكد الوزير الإماراتي دعم جهود الأمم المتحدة في الحديدة واليمن، داعيا إلى تحريك العملية السياسية بقيادة أممية يمنية، مشيرا إلى أن انسحاب الحوثي من الحديدة سيجنب المواجهة.
وشدد قرقاش على أهمية تحرير الحديدة من أجل دعم العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة، وعلى ضرورة انسحاب ميليشيا الحوثي من المدينة والميناء مضيفا قائلا:" عازمون على إنهاء هذه الحرب".

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