تداول 200 ألف طن من السلع الإستراتيجية بميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندريةـ إن الميناء شهد اليوم الثلاثاء، نشاطًا في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، حيث استقبل نحو 200 ألف طن من السلع المختلفة.



وأشار "الغندور"، في تصريحات اليوم، أنه يجري تفريغ السفينة "انيرجي جاز"، المحملة بــ12 ألف طن بوتاجاز قادمة من الجزائر، والسفينة "بالك سكاي وان"، وعلي متنها 28 ألف طن مازوت قادمة من إسبانيا، والسفينة "كيمال كي"، محملة بـ11 ألف طن زيت عباد الشمس قادمة من أوكرانيا.



كما يجري تفريغ السفينتين "انجيلكا كي"، المحملة بــ 31 ألف طن سولار قادمة من اليونان، والسفينة "الإسكندرية ساو"، المحملة بــ 30 ألف طن سولار قادمة من روسيا، والسفينة "سي ستار تراديشان"، علي متنها 23 ألف طن فحم كوك من رومانيا، والسفينة "فوج ديفينتي"، علي متنها 30 ألف طن ذرة قادمة من اليونان، وتفريغ العباة "مورننج كومبوسر"، المحملة بـ 1114 سيارة ماركات مختلفة قادمة من إيطاليا.



وأضاف "الغندور"، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 143 سفينة وغادرت الميناء 11 سفينة، ووصلت 12 سفينة وتراكي على الأرصفة 31 سفينة، وسجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وخروج 100 شاحنة قمح محملة بــ 30 ألف طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف طنا منهم 481 ألف طن قمح .



ومن ناحية أخري وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج البضائع، والشاحنات، والسفن من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحية السلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات والاستخدام الآدمي.