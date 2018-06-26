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أخبار العالم

إصابة 4 أشخاص فى حادث دهس في أستراليا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:17 م
صدى البلد
أ.ش.أ
أعلنت الشرطة في ولاية "فيكتوريا" الأسترالية أن أربعة أشخاص أصيبوا إثر اصطدام سيارة بهم في مدينة "ملبورن".

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، عن الشرطة قولها إنها بدأت في ملاحقة سائق السيارة التي يعتقد أنها مسروقة عقب فراره من مكان الحادث تاركا السيارة، مشيرة إلى أنه لا يعتقد أن هذا الحادث له علاقة بالإرهاب.
وأضافت الشبكة أن المصابين يتلقون العلاج في مكان الحادث، مشيرة إلى أن الشرطة حثت المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة.

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