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ديني

المرأة المعتدة لها أن تباشر حياتها ولكن لا تفعل هذه الأشياء

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتى تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية. 

وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابته عن سؤال «ماذا تفعل المرأة المتوفى عنها زوجها الى أن تنتهى عدتها؟»، أنه يجوز للمرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تخرج أثناء فترة عدتها وأن تقضى جميع متطلباتها ولكن عليها أن لا تفعل ثلاثة أشياء لا تبيت فى غير منزل الزوجية أن لا تتزين وأن لا تتعطر ولها أن تباشر حياتها ولكن لا تفعل هذه الأشياء الى أن تنتهى فترة عدتها.

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