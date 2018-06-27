المرأة المعتدة لها أن تباشر حياتها ولكن لا تفعل هذه الأشياء

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتى تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية.



