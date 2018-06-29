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ديني

فيديو جراف .. 8 معلومات عن سيدنا شعيب خطيب الأنبياء

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:22 ص
محمود ضاحي
بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا شعيب إلى قوم مدين الذين كانوا ينقصون الميزان والمكيال، دعاهم النبي شعيب بعدم إنقاص المكيال والميزان؛ لأنّ ذلك يعتبر غشًا وخداعًا وكذبًا.. لكن قومه استهزأوا به.

نسبه يعود إلى لوط عليه السلام وقيل أن جدة شعيب هي ابنة لوط عليهم السلام
ينتسب إلى أهل مدين الذين سكنوا في منطقة مدين شمال الجزيرة العربية
انتشرت في قومه مظاهر الشرك والضلالات فدعاهم إلى توحيد الله تعالى
نهاهم عن من المنكرات كتطفيف الموازين والإفساد في الأرض
قابل قوم شعيب عليه السلام دعوة نبيهم بالإعراض والتكذيب
هدّدوا سيدنا شعيب بالرجم والقتل و إخراجه من ديارهم
توجد بلدته في جنوب مدينة السّلط الأردنيّة وتحديدًا في وادٍ يسمّى بوادي شعيب
أطلق عليه خطيب الأنبياء لفصاحته وبلاغته.




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