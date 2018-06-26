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كأس العالم

فتحي مبروك: إقبال كثيف على بيع استمارات اختبارات الناشئين

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:30 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد الكابتن فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين بالنادي أن عمليات شراء استمارات اختبارات الناشئين، من الراغبين في الالتحاق بفرق الناشئين بالنادي تشهد إقبالا كثيفا على منافذ البيع.

وأشار مبروك إلى أن هناك إقبالا كثيفا على عمليات شراء استمارات الاختبارات بمنافذ البيع بمقر النادي بالجزيرة وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد.

وكان النادي الأهلي قد طرح استمارات اختبارات الناشئين منذ السبت الماضى وتستمر حتى الخميس المقبل، أمام بوابات النادي بمقر الجزيرة، وفرعي مدينه نصر والشيخ زايد، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا وذلك للمراحل السنية:- 2009 - 2008 -2007 -2006-2005-2004-2003-2002-2001-2000-1999.

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