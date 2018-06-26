انهيار وبكاء فى جنازة الكابتن عبد الرحيم محمد.. فيديو

شيعت ظهر اليوم، الثلاثاء، جنازة، الكابتن عبد الرحيم محمد لاعب الزمالك السابق، من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وسط حضور كبير من نجوم الرياضة، فضلا عن تجمع العشرات من محبي الراحل الذين شاركوا في تشييع الجثمان.



وشارك في الجنازة، كل من وزير الشباب أشرف صبحى، ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وفاروق جعفر، ومحمود أبو رجيلة، وسامي الشيشيني، وطارق مصطفى، وخالد جلال، وأمير عزمي، وأحمد شوبير، وطارق قنديل، وأحمد عبد الجليل.



وشهدت الجنازة انهيار عدد من أقارب عبد الرحيم محمد فى البكاء حزنا على رحيل نجم الزمالك السابق.



كما حرص على حضور الجنازة العديد من نجوم الرياضة، أبرزهم، ربيع ياسين، وخالد الدرندلى، وطاهر ابوزيد، وجمال حمزة، وحلمى طولان، وعصام مرعى، عزمى مجاهد، وسعيد لطفى، ووليد ماهر، وربيع ياسين ومحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وصبرى المنياوى.



وتوفى عبد الرحيم محمد، أمس، الاثنين، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، خلال وجوده بمبنى الإذاعة والتليفزيون لتحليل مباراة منتخب مصر أمام منتخب السعودية، وتم نقله لمستشفى قصر العينى الفرنساوى مصابًا بتوقف فى عضلة القلب، وحاول طاقم طبى على أعلى مستوى إنعاش عضلة القلب، وإنقاذ الموقف، دون جدوى.



يذكر أن عبد الرحيم محمد نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق، واحد من علامات الساحرة المستديرة مع النادي الأبيض، حيث ارتبط نجم السبعينات والثمانينيات بعلاقة قوية مع جماهير الزمالك.



وحددت أسرة الراحل، يوم الجمعة المقبل، لإقامة مراسم العزاء، بمسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب.