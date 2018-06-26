حضري الشاورما فى المنزل بمذاق المطاعم
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:41 م
حضرى الشاورما بمذاق لا يقاوم وطعم ألذ فى المنزل بنفس مذاق المطاعم للشيف إلهام فتحى.
المقادير:
كوب من الزبادي
ملح وفلفل
2 فص ثوم مهروس
2 حبة حبهان
كيلو من اللحم، مقطع شرائح صغيرة
1 ملعقة صغيرة بهار
1 كوب طحينة
2 فص ثوم مهروسين
1/4 كوب عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة زبادي
شرائح خيار رفيعة
شرائح بصل رفيعة
½ ملعقة صغيرة سماق
شرائح طماطم رفيعة
½ كوب بقدونس مفروم
طريقة التحضير:
-اخلطي جميع مكونات وأضيفي القليل من زيت الزيتون وأضيفي اللحم وقلبيه غلفيه وادخليه الثلاجة لمدة 8 ساعات
-في مقلاة كبيرة اطهي اللحم بجميع مكوناته لمدة 45 دقيقة.
-افردي الخبز وضعي خلطة اللحم واضيفي القليل من خلطة الحشو وضعي ملعقتين من اللتبيلة لفي الخبز حول الحشو وحمرى وجهه فى الفرن.