حضري الشاورما فى المنزل بمذاق المطاعم

حضرى الشاورما بمذاق لا يقاوم وطعم ألذ فى المنزل بنفس مذاق المطاعم للشيف إلهام فتحى.



المقادير:

كوب من الزبادي

ملح وفلفل

2 فص ثوم مهروس

2 حبة حبهان

كيلو من اللحم، مقطع شرائح صغيرة

1 ملعقة صغيرة بهار

1 كوب طحينة

2 فص ثوم مهروسين

1/4 كوب عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زبادي

شرائح خيار رفيعة

شرائح بصل رفيعة

½ ملعقة صغيرة سماق

شرائح طماطم رفيعة

½ كوب بقدونس مفروم



طريقة التحضير:

-اخلطي جميع مكونات وأضيفي القليل من زيت الزيتون وأضيفي اللحم وقلبيه غلفيه وادخليه الثلاجة لمدة 8 ساعات



-في مقلاة كبيرة اطهي اللحم بجميع مكوناته لمدة 45 دقيقة.



-افردي الخبز وضعي خلطة اللحم واضيفي القليل من خلطة الحشو وضعي ملعقتين من اللتبيلة لفي الخبز حول الحشو وحمرى وجهه فى الفرن.