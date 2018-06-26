الوزراء يشكل لجنة لدراسة المسمى الوظيفي لخريجي العلوم الصحية

تلقت نقابة الأطباء خطابين من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح عبد الرحمن، بشأن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من ممثلين عن النقابة بالاشتراك مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والادارة لدراسة المسمى الوظيفي المناسب لخريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية.



وأكدت النقابة فى بيان لها، أن هذا القرار جاء فى ضوء قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعه خاصة باسم (جامعه ميريت) بمدينة سوهاج الجديدة والذي يتضمن ان يكون المسمي الوظيفي لخريجي كلية العلوم الصحية التطبيقية هو مشرف صحي وليس اخصائيا.



ولفتت نقابة الاطباء إلى أنها قررت ترشيح الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر و الدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة كممثلين عن النقابة في تشكيل اللجنة.