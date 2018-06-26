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محافظات

انتهاء موسم القمح بالوادي الجديد وتوريد 253 ألف طن

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:24 م
محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، انتهاء موسم توريد القمح بتوريد 253 ألف طن داخل وخارج المحافظة.

حيث أوضح المهندس صلاح السيد مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد توريد 158 ألف لصوامع وهناجر المحافظة، بينما جرى توريد 60 ألف طن لمطاحن المحافظة 35 ألف طن للبنك الزراعي بالمحافظة.

وأضاف السيد أن الموسم انتهى بتوريد هذه الكميات من محصول القمح، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري وشركات الصوامع داخل وخارج الوادي الجديد.

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