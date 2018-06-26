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كأس العالم

الطويلة يكشف آخر مستجدات انتقال إبراهيم حسن للزمالك .. فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:41 م
مرتضى منصور وابراهيم
مرتضى منصور وابراهيم حسن
يسرى غازى
نفى محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل صفقة إنتقال ابراهيم حسن لاعب فريق الإسماعيلي الى صفوف الزمالك واصفا إياها بالغير قانونية.

كما شدد "الطويلة" عبر تصريحات تليفزيونية على أنه لا يوجد شئ في كرة القدم يسمى بالإعارة لمدة ثلاث سنوات وإذا حدث ذلك يصبح العقد باطلًا.

وإضطر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للخروج عبر مقطع فيديو مؤكدًا على ما قاله محمد الطويلة بعدم وجود ما يسمى بالإعارة لمدة ثلاث سنوات.

كما تابع "مرتضى منصور" بأن نادي الزمالك حصل على اللاعب إبراهيم حسن في صفقة إنتقال نهائي دون توضيح الموقف القانوني لنادي نجوم المستقبل ، بما يهدد إتمام الصفقة وإستحالة تسجيل اللاعب إلا بموافقة كتابية من نادي نجوم المستقبل.

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