وهب الله: الانتهاء من قانون العمل أهم الملفات بعد الانتخابات

قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن "هناك ملفات كثيرة سيتم مناقشتها في الأيام القادمة فور الانتهاء من الانتخابات العمالية".



وأضاف وهب الله في تصريحات صحفية أن "من أهم تلك الملفات الانتهاء من قانون العمل الجديد والذي أغلق كثيرا من الثغرات التي توجد في القانون الحالي وتجعل العامل فريسة في يد صاحب العمل".



وأضاف وهب الله أن "القانون الجديد أوصى بعقوبات ووضع لوائح وقواعد هامة ستعمل على تنظيم العمل بدرجة كبيرة".

