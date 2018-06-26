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أخبار العالم

تحذير ونداء من السعودية لمالكي الأسلحة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:33 م
الداخلية السعودية
الداخلية السعودية
رحيم يسري
حذرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، الثلاثاء، المواطنين ممن يمتلكون الأسلحة من فرض عقوبات صارمة عليهم، وأمهلت الوزارة المواطنين مدة تقدر بنحو عام، لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة.

وقررت المملكة السماح بترخيص المواطنين ما لديهم من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته.

وأضافت الوزارة في بيان أنها تهيب بكل من يقتني سلاحا أو ذخيرة غير مرخصة للاستفادة من هذه المهلة تجنبًا للعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص في حال عدم المبادرة بالإفصاح عن الأسلحة والذخائر، غير المرخصة، والمبادرة بترخيصها أو تسليمها.

كما دعت المواطنين للالتزام بما ورد بنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

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