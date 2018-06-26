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كأس العالم

السعودية تمدد عقد المدرب بيتزي حتى نهاية كأس آسيا 2019

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:41 م
صدى البلد
رويترز
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تمديد عقد المدرب خوان أنطونيو بيتزي حتى نهاية كأس آسيا 2019 بعد ساعات من انتهاء مسيرته في كأس العالم بالخروج من الدور الأول.

وقال الاتحاد السعودي في حسابه على تويتر إن بيتزي سيستمر مع المنتخب حتى يخوض كأس آسيا في الإمارات والتي تقام من 5 يناير كانون الثاني وحتى مطلع فبراير شباط.

وخسرت السعودية في افتتاح كأس العالم 5-صفر أمام روسيا صاحبة الأرض ثم تعثرت 1-صفر بصعوبة أمام أوروجواي قبل أن تفوز 2-1 على مصر أمس الاثنين.

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