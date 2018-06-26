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مكرم محمد أحمد: التعاون مع وزارة التضامن كان مثمرا.. فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:36 م
صدى البلد
فاطمة رضا
شدد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أهمية التعاون بين المجلس ووزارة التضامن الاجتماعي لمكافحة المخدرات والتدخين والإدمان، مؤكدًا أن التعاون بين المجلس والوزارة كان مثمرًا جدًا هذا العام.

وأضاف مكرم في كلمته خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإدمان، أن التعاون بين المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام ووزارة التضامن الاجتماعي هذا العام أدى الى خفض كبير في نسب المشاهد التي تثير جذب الشباب للمخدرات والإدمان.

وأكد أن المجلس الأعلى للإعلام سوف يستمر في تعاونه حتى يتم السيطرة على هذه الظاهرة بشكل كامل.

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