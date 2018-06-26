مجلس الشباب المصرى بجنوب سيناء يقدم فساتين زفاف مجانا للعرائس

قدم مجلس الشباب المصرى بجنوب سيناء مبادرة لمساعدة العرائس لاتمام فرحتهم بفساتين زفاف مجانا للشبكة والزفاف وخاصة فى ظل غلاء وارتفاع أسعار تأجير فساتين الزفاف بجنوب سيناء.



وقال محمد حجاوى منسق مجلس الشباب المصرى بجنوب سيناء ان الفساتين تبرع من المهندسة سامية طاهر بالاسكندرية لعرائس جنوب سيناء مشيرا الى مجلس الشباب المصرى متكلف بكل تكاليف كى وتنظيف الفساتين عقب كل فرح والحفاظ عليها لتكون لكل عرائس جنوب سيناء بالمجان.



وفى سياق متصل تطوعت السيدة ريم حسن صاحبة كوافير بتزين العرائس الغير قادرات.



وقد لاقت مبادرة مجلس الشباب المصرى قبولا لدى المجتمع السيناوى فى أول مبادرة يقوم بها مجلس الشباب المصرى بجنوب سيناء.