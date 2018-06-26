ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

فتحي مبروك يعلن موعد بدء اختبارات الناشئين بالأهلي

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:37 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أعلن الكابتن فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين بالنادي، أن اختبارات قطاع الناشئين ستبدأ أيام السبت الموافق الـ30 من يونيو الجاري، والأحد، والاثنين المقبلين للمراحل السنية:- 2009-2008-2007-2006 .

وأضاف أن الاختبارات ستتواصل أيام الثلاثاء، والأربعاء ، والخميس الموافقة 3 و4 و5 من الشهر المقبل للمراحل السنية 2005-2004-2003-2002 وتتواصل أيام السبت، والأحد، والاثنين 7 و8 و9 من يوليو المقبل للمراحل السنية 2001-2000-1999.

يذكر أن الأهلى بدأ طرح استمارات اختبارات قطاع الناشئين السبت الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل، أمام بوابات النادي بالجزيرة، وفرعي مدينة نصر، الشيخ زايد، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا وذلك للمراحل السنية:- 2009 - 2008 -2007 -2006-2005-2004-2003-2002-2001-2000-1999.

ترشيحاتنا

انقلاب داخل الأسرة الحاكمة بقطر.. وتميم في خطر

بعثة المنتخب الوطني تعود إلى القاهرة بعد المشاركة في كأس العالم

الطويلة يكشف آخر مستجدات انتقال إبراهيم حسن للزمالك .. فيديو

بعد طلاقها.. تعرف على عدد زيجات رانيا يوسف

إسرائيل تعرض على حماس ميناء مع قبرص مقابل صفقة الأسرى

مدرب البرتغال يدافع عن تصرف رونالدو بعد مباراة إيران

الرقابة الإدارية: ضبط رئيس حي الدقي لتقاضيه 250 ألف جنيه رشوة

نجم السعودية يكشف سر فوز الأخضر على مصر بمونديال روسيا

المصري للشوالي: فوزي شارك في مونديال 1934 ممثلا لنادينا

شاهد..صلاة الجنازة على نجم الزمالك السابق عبد الرحيم محمد

وصول طائرة منتخب مصر لمطار القاهرة عائدة من روسيا.. فيديو وصور

مدرب ألمانيا يستقر على إشراك نيكولاس سولي في مباراة كوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول طائرة منتخب مصر لمطار القاهرة عائدة من روسيا.. فيديو وصور

وزير الشباب ونجوم الرياضة يشاركون فى جنازة عبد الرحيم محمد .. صور

الكشف عن كرة جديدة لمراحل الإقصاء بكأس العالم روسيا 2018

الخطيب وربيع ياسين يشاركان في جنازة عبد الرحيم محمد.. صور

حسن شحاتة وعزمي مجاهد يشاركان في جنازة عبد الرحيم محمد.. صور

فيديو

انهيار وبكاء فى جنازة الكابتن عبد الرحيم محمد.. فيديو
الطويلة يكشف آخر مستجدات انتقال إبراهيم حسن للزمالك .. فيديو
مكرم محمد أحمد: التعاون مع وزارة التضامن كان مثمرا.. فيديو
شاهد..صلاة الجنازة على نجم الزمالك السابق عبد الرحيم محمد
الحسيني: نقل الوزارات للعاصمة الإدارية تدريجيا في يونيو المقبل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟