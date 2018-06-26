فتحي مبروك يعلن موعد بدء اختبارات الناشئين بالأهلي

أعلن الكابتن فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين بالنادي، أن اختبارات قطاع الناشئين ستبدأ أيام السبت الموافق الـ30 من يونيو الجاري، والأحد، والاثنين المقبلين للمراحل السنية:- 2009-2008-2007-2006 .



وأضاف أن الاختبارات ستتواصل أيام الثلاثاء، والأربعاء ، والخميس الموافقة 3 و4 و5 من الشهر المقبل للمراحل السنية 2005-2004-2003-2002 وتتواصل أيام السبت، والأحد، والاثنين 7 و8 و9 من يوليو المقبل للمراحل السنية 2001-2000-1999.



يذكر أن الأهلى بدأ طرح استمارات اختبارات قطاع الناشئين السبت الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل، أمام بوابات النادي بالجزيرة، وفرعي مدينة نصر، الشيخ زايد، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا وذلك للمراحل السنية:- 2009 - 2008 -2007 -2006-2005-2004-2003-2002-2001-2000-1999.