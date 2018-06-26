نشر محتوى المكتبات الإلكترونية بمراكز الشباب وقصور الثقافة

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أنه سيتم بدء تدريب المعلمين على منظومة التعليم الإلكترونى الجديدة، ويستمر لمدة عام كامل والتى سيتم تطبيقها خلال سبتمبر القادم.



ونوه "شوقي" خلال كلمته بالمؤتمر الدولى الرابع للتعليم الإلكترونى بالقاهرة، اليوم، الثلاثاء، إلى أن الطلاب يحصلون على أجهزة "تابلت"، بدءًا من العام القادم.



وأوضح "وزير التربية والتعليم" أنه تم نشر محتوى المكتبات الإلكترونية فى مراكز الشباب وقصور الثقافة مجانًا .

