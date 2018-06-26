سليم: عوائد حملة اكتشف - استثمر مرهونة بتنفيذ آليات محددة

قال الدكتور مجدى سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، إن حملة الإعلانات اكتشف - استثمر التى دشنتها هيئة تنشيط السياحة عن مصر فى روسيا كانت تحتاج لوضع آليات محددة لتحقيق الهدف المنشود تعود بحركة تنشيطية فى السياحة الروسية.



وأوضح "سليم"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن شعار الحملة "اكتشف – استثمر" لابد وأن يكون موجهًا للدول المستهدفة وليس للشعوب فقط الموجودة بروسيا أو الوافدة إليها لمتابعة كأس العالم، مشيرًا إلى أن اختيار التوقيت بالتزامن مع كأس العالم قد لا يعود بالنتائج المرجوه باتجاه أنظار الجماهير لكأس العالم وليس للحملة التى تكلفت ما يقارب 7 ملايين دولار.



وأضاف وكيل وزارة السياحة الأسبق، أن هناك وسائل أخرى غير مكلفة يمكن من خلالها تنشيط السياحة والترويج لمصر سياحيا باستضافة المشاهير والمؤتمرات والتى تعود بنتائج واقعية بجذب سياح أكثر من مختلف دول العالم.



يذكر أن لوجو حملة «مصر — اكتشف واستثمر» ظهر ضمن الرعاة الرسميين لكأس العالم روسيا ٢٠١٨، في جميع المؤتمرات الصحفية الخاصة بالبطولة، ومنها المؤتمر الذي عقد مع مدرب المنتخب المصري كوبر وكابتن الفريق عصام الحضري.



