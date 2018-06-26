جدو يهنئ فريدة عثمان بفوزها بذهبيتين في ألعاب البحر المتوسط

حرص محمد ناجي جدو نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق على تهنئة فريدة عثمان عقب فوزها بالميدالية الذهبية الثانية في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بإسبانيا



وكتب جدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فريدة عثمان تفوز بميدالية ذهبية فى دورة ألعاب البحر المتوسط... مبروك يا بطلة".



وكانت فريدة عثمان أحرزت ميداليتين ذهبيتين فى منافسات ألعاب البحر المتوسط، وحققت بعثة مصر حتى الآن قرابة 23 ميدالية متنوعة ما بين برونزية وفضية وذهبية.