رئيس مدينة أجا تتفقد موقف شبراويش بالدقهلية.. صور

تفقدت عطيات محمود على، رئيس مركز ومدينة أجا بموقف شبراويش بالدقهلية، وذلك لمتابعة السائقين وضبط تسعيرة الركوب، وذلك في حضور كل من رئيس الوحدة المحلية بشبراويش ورئيس الوحدة المحلية بمنية سمنود، حيث ناقشت الركاب للتأكد من أن السائفين لا يتلاعبون بالأجرة ويرفعونها.



وأكدت عطيات أنها ستواصل تفقد المواقف بصفة مستمرة، للتأكد من أن السائقين ملتزمين بالتعريفة المقررة، وأنه جار الانتهاء من لصق جميع الاستيكرات بباقى المواقف.



من جانبه شدد الدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية على سحب رخص أى سائق لا يلتزم بالقواعد واستغلال الظروف الحالية ورفع الأجرة.