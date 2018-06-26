الإمارات ترد على ادعاءات قطر في مجلس الأمن وتحرج الحمدين

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الثلاثاء، على أن الدبلوماسية ستظل دائما هي السبيل الأساسي لحل أزمات المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تجديد جهوده لتعزيزها في وقت فشلت فيها المساعي الدبلوماسية، وذلك ردا على ادعاءات التصريحات القطرية أمام مجلس الأمن أمس، الاثنين، التي انتقدت فيها المقاطعة العربية للدوحة.



وقالت سعادة لانا زكي، نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في البيان الذي أدلت به أمام جلسة المناقشة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن قرار المقاطعة تجاه قطر الذي اتخذته الدول العربية يرجع إلى أن دول المنطقة باتت غير قادرة على تحمل سياسة الدوحة ودعمها للجماعات التي تقوض الاستقرار في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.



ودعت الدول الأعضاء إلى "تقديم الدعم إلى الدول متشابهة الفكر في العالم العربي المعتدل الذي يعمل على تحويل مسار منطقة الشرق الأوسط نحو الاستقرار والتنمية، ورفض أي نظام دولة يقوم على الفكر المتطرف"، مؤكدة أن الدبلوماسية ستظل دائما السبيل الأساسي لحل أزمات المنطقة.



وأضافت أن دولة الإمارات ستكون على الدوام ضمن مجموعة مشتركة تضم من يرفضون الفكر الأيديولوجي المتطرف بجميع أشكاله، كما أنها ستسعى نحو المشاركة السلمية في رؤية إيجابية ومعتدلة وشاملة، وأيضا نحو التعاون مع حلفائها بنشاط لتحقيق الاستقرار ودفع التقدم بالمنطقة.



وفي نفس السياق، دعا الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إلى حرمان قطر من عضوية جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، مشددا على ضرورة طردها منهما بعدما وصفها بأنها "عدو الأمة"، مهاجما تعاون قطر مع تركيا وإيران منذ قطع دول الرباعي العربي العلاقات مع الدوحة، مشيرا إلى تواجد قاعدة عسكرية تركية في الدوحة لقمع أي تمرد على سياسة قطر المتمردة على الأمة العربية والإسلامية.



وقال خلفان، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "والله إن نظام قطر أمنيا خطر على العرب"، موضحا: "لا أعرف المجاملة، هذه الحقيقة مرة"، منتقدا معاونة الدوحة للحوثيين، معتبرا أن هذا الأمر كارثة في صميم عمق التعاون الخليجي.



وأضاف: "لو كنت مسئولا في مجلس التعاون لطردت قطر"، مؤكدا أن القيادة في قطر مصرة على لعب دور الوسيط "المخرب" في الوطن العربي.