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منوعات

شاهد.. بلطجية يحاولون سرقة سيدة وخطف ابنتها في النهار

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:27 م
صدى البلد
أحمد شريف
أظهرت لقطات مرعبة اثنين من البلطجية يحاولون سرقة مجوهرات سيدة وخف ابنتها ذات الثلاث سنوات في وضوح النهار في هجوم بجنوب غرب لندن.

يوضح الفيديو الذي نشرته الممثلة الشهير أماندا هولدن عبر صفحتها هذا الصباح، مناشدة الجهات المسؤولة بجمع المعلومات حول الحادث، الذي وقع بالقرب من منزلها في مدينة ريتشموند.

ويظهر الفيديو اثنين من الرجال بالزي الاسود ويرتدون الخوذة ، يقفزون من دراجة نارية للسطو على سيدة لسرقتها وخطف طفلتها، لكنها تمكنت من الهروب منهم، و استدعت المارة ليفر اللصوص هاربين من قابضة المواطنين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" تعتبر المنطقة التي وقع بها الحادث أحد الأماكن التي يسكنها الأثرياء حيث يصل قيمة المنزل الواحد في تلك المنطقة إلى نحو 3 ملايين جنيه استرليني.

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