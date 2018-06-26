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كأس العالم

الفيفا يطالب محمد صلاح بتفسير غيابه عن مؤتمر مباراة السعودية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:54 م
محمد صلاح
محمد صلاح
رحيم يسري
يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بطلب تفسير من النجم المصري محمد صلاح بشأن غيابه عن المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والسعودية الذي تعقده الفيفا عقب كل مباراة والذي كان ينبغي أن يحضره نجم منتخب مصر.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" في نسخته الإنجليزية، فإن صلاح كان من المفترض أن يحضر المؤتمر الصحفي عقب المباراة لكنه غاب عنه بسبب "مشاكل صحية" كما قيل، لكن مسئولي الفيفا أكدوا أنهم سيطلبون توضيح وتفسير بشأن الواقعة وأنهم سيتعاملون مع الأمر وفقا للقواعد المنظمة.

وتشترط اللوائح المنظمة لبطولة كأس العالم، ضرورة حضور مدربي المنتخبين وأفضل لاعب في المباراة، المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد كل مباراة.

وكان منتخب مصر خسر أمس أمام منتخب السعودية في مواجهات بطولة كأس العالم، ورغم ذلك فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في المباراة لكنه رفض التصوير مع الجائزة وحضور المؤتمر الصحفي.

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