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محافظات

رئيس جامعة العريش: العمل جاري في إنشاء 5 منشآت جديدة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:24 م
شمال سيناء
شمال سيناء
احمد صالح
أكد الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، أنه يجري العمل حاليا في إنشاء 5 منشآت جديدة وهى مبانى كليات التربية والآداب والاستزراع المائي والمصايد البحرية، ومبنيين للمدينة الجامعية للطلبة والطالبات داخل الحرم الجامعي.

وتمثل الكليات الجديد البنية الأساسية لاستكمال مقومات الجامعة والتي بدأت بـ 6 كليات حيث يجري العمل بهذه المنشآت داخل حرم الجامعة رغم الأحداث التي تشهدها سيناء مبانى معامل كلية الطب البشرى تمهيدا لصدور القرار الجمهوري بافتتاحها فى جامعة العريش لبدء الدراسة بها العام الدراسي 2019\2020 إلى جانب المستشفى التعليمي.

وأضاف "النادى"، أنه سيتبع ذلك إنشاء عدد من المراكز الطبية المتخصصة فى مدن ومراكز المحافظة لخدمة الأهالي، ومنها: مركز الكلى، مركز الجهاز الهضمى، مركز المخ والأعصاب، مركز الإدمان وغيرها من المراكز المتخصصة فى مختلف التخصصات الطبية، وأن الخطة الجديدة سيتم استكمال إنشاء مباني كليتى التربية الرياضية والطب البيطرى، ثم استكمال كليات المجمع الطبى من طب أسنان وصيدلة وتمريض، وبعدها كلية للهندسة.

كما تم تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المدن الجامعية بضاحية السلام لاستقبال الطلاب، حيث تم التعاقد مع شركة متخصصة لاستخدام أواني طبخ حديثة.

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