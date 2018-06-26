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أخبار البلد

احتفالية بمرور 50 عاما على تأسيس كاتدرائية العباسية في نوفمبر

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:25 م
صدى البلد
مايكل حنا
أكد القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية أنه سيتم تنظيم احتفالية كبري بمناسبة مرور ٥٠ عاما علي تأسيس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال حليم إنه "من المقرر أن تقام الاحتفالية في شهر نوفمبر المقبل بكاتدرائية العباسية وسوف يترأس الاحتفالية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بحضور ممثلي الطوائف المسيحية".

وأضاف متحدث الكنيسة لـ صدي البلد أن "أعمال الترميمات والتجديدات التي تتم الآن في كاتدرائية العباسية علي وشك الانتهاء".

جدير بالذكر أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تم إنشاؤها في عام ١٩٦٨ في عهد قداسة البابا الراحل كيرليس السادس وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأقيمت احتفالية كبري لافتتاحها بحضور هيلاسلاسي إمبراطور الحبشة.

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