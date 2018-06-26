مدارس سيناء تواصل تلقي ملفات التلاميذ في الصف الأول الابتدائي

واصلت مدارس التعليم الأساسي استقبال ملفات التلاميذ في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2018\2019، حيث يقوم أولياء أمور التلاميذ بتقديم أوراق أبنائهم للحاق بالصف الأول الابتدائي، إلى الذين تعدوا سن 6 سنوات.



كما تم إرجاء قبول الأولاد ممن تقل أعمارهم عن السن المقرر حتى إصدار قرار من محافظ شمال سيناء، في شهر سبتمبر، بحسب كثافة المدارس وحاجتها إلى التلاميذ كالمعتاد سنويا.



وتواصل مدارس التعليم الأساسي والثانوي استقبال ملفات التلاميذ المنتقلين من الشهادة الابتدائي للدراسة في المرحلة الإعدادية وكذلك المرحلة الثانوية بعد استيفاء الأوراق المطلوبة للقبول كل حسب النطاق الجغرافي الذي يقيم فيه الطالب.

